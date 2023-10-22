غزل المحلة يهنئ مجلس إدارة نـادي الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم التهنئة للكابتـن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وذلك بعد فوزه بإنتخابات القلعة البيضاء لدور 2023/2027 بإكتساح للقائمة الموحدة.

وهنئ المهندس وليد خليل الكابتن حسين لبيب والسـادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين نالوا ثقـة الجمعيـة العموميـة بنـادي الزمـالك, متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

نتائج القائمة الموحدة الفائزة بانتخابات الزمالك:

حصل حسين لبيب، الفائز بمنصب الرئيس، على أعلى الأصوات بـ15229 صوتًا، بينما جاءت أرقام هشام نصر، على مقعد نائب الرئيس، بـ9483 صوتًا.

فيما فاز حسام المندوه بمقعد أمين الصندوق، بعدما حصل على أعلى عدد أصوات بـ12431 صوتًا.

وعلى صعيد الأعضاء فوق السن، فحقق أحمد سليمان 15433 صوتًا، وهانى برزى 12240 صوتًا، وحسين السيد 10628 صوتًا، وعمرو على أدهم 10772 صوتًا، ومحمد طارق 10741 صوتًا، هانى شكرى 12011 صوتًا.

فيما جاء عدد أصوات الفائزة بمقاعد تحت السن، كالتالي: نيرة الأحمر 14202 صوتًا، وأحمد خالد حسانين 13617 صوتًا، ورامى نصوحى 11039 صوتًا.