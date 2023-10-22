شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلى من رحيل أحمد عبد القادر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر في النادي الأهلي على إمكانية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى عدة عروض خارجية، أبرزها من قطر، وكشف المصدر أن الأهلي مُتمسك ببقاء اللاعب، لكن إذا وصل النادى عرض مناسب ورسمى فمن الوارد جداً الموافقة على رحيل اللاعب فى الشتاء.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض خارجية، أبرزها من نادى الوكرة القطري الذي يلعب له حالياً حمدى فتحي لاعب الأهلي السابق، وكشفت تقارير عن رغبة النادي القطري في ضم اللاعب خلال يناير المقبل.

وأكد المصدر أن الأهلي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح حالياً، منهم أحمد عبد القادر الذي يُعد من العناصر التي يثق فيها مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لكن مسألة رحيله قد تكون واردة لو كان العرض مُناسب من الناحية المالية للأهلي خاصة أن بدائله موجودة فى الفريق.

وأضاف المصدر أن عبد القادر تلقى عرضاً من نادى سيسكا موسكو الروسي فى فترة سابقة من الموسم الماضي، لكن المفاوضات فشلت، لأن العرض لم يكن مناسباً من الناحية المالية، ولم يكن النادي الروسي جاداً، كما أن عبد القادر لم يكن له بدائل بنفس العدد الموجود حالياً فى الفريق.

على صعيد متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي أحمد عبد القادر عرضاً من نادى الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إضاعة أون سبورت إف إم، "أحمد عبد القادر لديه عرض من الوكرة القطري، علماً بأن الريان كان يفكر فى اللاعب لكنه تراجع، والوكرة طلب اللاعب بعد نجاح تجربة حمدي فتحي، وقريباً جداً سيتحدث مسؤولو الوكرة مع الأهلي".

وأضاف شوبير، "أحمد عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي، سواء إعارة أو بيع، لأنه لا يلعب بشكل أساسي، وكان عنده عرض روسي والأهلي رفض الموسم الماضي، ولو تقدم الوكرة بشكل رسمي ستتم المفاوضات".