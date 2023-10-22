شكرا لقرائتكم خبر عن البنانى لليوم السابع: ننتظر قرار تشكيل مجلس الزمالك الجديد من الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك لحين تسليم النادى لمجلس الإدارة الجديد، أنه تم إرسال نتيجة الانتخابات إلى اللجنة الأولمبية لاعتمادها وتسليم النادى إلى المجلس الجديد.

وقال عماد البنانى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ننتظر قرار تشكيل مجلس إدارة النادى طبقاً لنتيجة الانتخابات من اللجنة الأولمبية.

وأضاف البنانى، أنه تم إرفاق قرار الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات مع الخطاب الذى تم إرساله للجنة الأولمبية، على أن تقوم الأولمبية بدراسة النتيجة والقرار، وبناءً عليه تصدر قرار تشكيل المجلس واعتماد النتيجة، واختتم أنه سيتم تسليم النادى إلى المجلس الجديد بعد وصول اعتماد النتيجة من اللجنة الأولمبية.

وأرسل مسئولو الزمالك، برئاسة عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية بالنادى، خطاباً إلى اللجنة الأولمبية لاعتماد نتيجة الانتخابات التى أجريت الجمعة، وأسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت أول أمس الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى

هشام نصر نائب رئيس النادى

حسام المندوه أمين الصندوق



أعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.