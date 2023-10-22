شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: الفوز على سموحة بخماسية "طبيعي" ونسعى لتجديد عقدى شيكا وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أن الفوز على سموحة بخماسية أمس فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى نتيجة طبيعية لإحساس لاعبي الفريق بالاستقرار بعد وجود مجلس إدارة جديد.

وفاز حسين السيد بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك برفقة قائمة حسين لبيب التي فازت بالكامل فى الانتخابات التى أقيمت أمس الأول الجمعة.

وقال حسين السيد فى تصريحات لبرنامج ضحك ولعب وجد على راديو أون سبورت، إن أول تحرك في ملف الكرة هو رفع إيقاف القيد بسداد الغرامات الموقعة على الزمالك، بالإضافة إلى دراسة ملف تجديد عقود اللاعبين جيدا فى الفترة الماضية، حيث تم تحديد الأولويات للعمل عليها.

وأضاف عضو مجلس الزمالك، أنه سيتم التحدث مع أوسوريو بشأن فكره وخطته فى تدعيمات الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يُفرط فى أبنائه، ومن يستعد للتجديد نرحب باستمراره، شرط أن يكون على قدر المسئولية وجدير بارتداء قميص الزمالك.

وكشف أن المجلس الجديد يسعى لتجديد عقود محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا خلال الفترة الحالية، خاصة أن الزمالك ليس لديه رفاهية التفريط فى أى لاعب، فى ظل المعاناة من عجز ونقص فى العديد من المراكز.