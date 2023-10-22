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وزارتا الرياضة والرى تواصلان حملة SAVE WATER للتوعية بترشيد استهلاك المياه

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ حملة (SAVE WATER) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والتى انطلقت من محافظة بورسعيد وصولاً لمحافظة الشرقية، بمشاركة 100 مستفيد، حيث إقامة ندوتين بمركز شباب ناصر.

 

من جانبها، أكدت منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على التوسع فى تنفيذ هذه الحملة لتصل جميع محافظات مصر، لما لها من أهمية كبيرة فى الحفاظ على المياه، وتهدف للتوعية بقضية المياه فى مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.

 

ونفذت وزارة الشباب والرياضة ، ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، مبادرة "أنت الحياة" فى محافظتي بورسعيد والشرقية، بمركز شباب 6 أكتوبر بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 50 جوالا وجوالة من مراكز شباب محافظة بورسعيد.

 

وتم تعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية وأهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التى من خلالها يتم التعرف على النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب، مع تعريفهم ببعض مبادئ الإسعافات الأولية، بالإضافة لمعاونة القافلة الطبية فى التنظيم.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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