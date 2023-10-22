شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستكمل مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمحافظتي سوهاج (بمركز شباب طما) ودمياط (باستاد دمياط).

وبدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة فى جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.