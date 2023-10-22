شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون العرب وزد قبل مواجهة الفريقين فى الجولة الرابعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة زد في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، عماد الدين بوبكر، أحمد الشيمي، أمير عابد، أمادو انياص، محمد سالم، محمد مجلي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمار حمدي.

كما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي:

علي لطفي في حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد سمير، مصطفى العش، علي لا لا، بيتر، عبد الله مجدي، مصطفى ميسي، محمود صابر، شادي حسين ومصطفى زيكو.

يستضيف فريق المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فريق زد باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط المقاولون العرب أما سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما تعادل زد مع بلدية المحلة بثلاثة أهداف لمثلهما فى منفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، حيث تعادل في واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.