شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة الحسم أمام سيمبا فى الدوري الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق الحاسمة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويسعى المارد الأحمر لتخطي عقبة بطل تنزانيا من أجل مواصلة مشواره فى البطولة التي تقام للمرة الأولى هذا العام، ونستعرض فى التقرير التالى كيفية استعداد الأهلي لمباراة سيمبا.

س: ماذا حدث فى لقاء الذهاب بين الأهلي وسيمبا بتنزانيا؟

ج: تعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لمثلهما فى اللقاء الذى أُقيم فى تنزانيا الجمعة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وسيمبا؟

ج: يُقام لقاء العودة فى الخامسة مساء بعد غد، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، باستاد القاهرة، ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا لمقابلة الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الإنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

س: وماذا عن الحضور الجماهيري للمباراة المقبلة؟

ج: حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة العودة أمام سيمبا، قبل أن يطلب مسئولو النادي زيادة العدد إلى السعة الكاملة، خاصة أن إيراد المباراة سيذهب إلى دعم أشقائنا فى فلسطين.

س: هل حاول الأهلي تأخير موعد المباراة؟

ج: رفض مسئولو الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم طلب النادي الأهلي بتأخير مباراة الفريق أمام سيمبا، وحاول مسئولو القلعة الحمراء، على مدار الأيام الماضية، إقامة المباراة فى السابعة أو الثامنة مساءً، لكن مسئولى الشركة المُنظمة للبطولة رفضوا طلب الأهلي وأصروا على إقامة اللقاء فى الخامسة مساءً.

س: متى يبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الحسم أمام سيمبا؟

ج: يبدأ الأهلي مساء اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة سيمبا حيث حصل الفريق على راحة 24 ساعة عقب العودة في الساعات الأولى من صباح أمس قبل لقاء العودة.

س: وماذا عن موقف المُصابين؟

ج: يتسلّم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة آخر مستجدات تأهيل وعلاج اللاعبين المُصابين فى الفريق ويرغب كولر فى الوقوف على موقف المصابين بالفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم التواجد فى قائمة الفريق لمباراة سيمبا، المقرر لها بعد غدٍ، الثلاثاء، فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من، عمرو السولية، ومحمود متولي، والفرنسي موديست، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، فيما تعافى الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم.