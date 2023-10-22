شكرا لقرائتكم خبر عن قميص فلسطين واحتفال حنظلة وشاحنة مساعدات.. الزمالك يدعم غزة بكل الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف، عدة طرق مختلفة لدعم القضية الفلسطينية، سواء على مستوى اللاعبين أو مجلس الإدارة الجديد.



فتوح



الزمالك يرتدى قميص فلسطين



زيزو



شيكا

قميص فلسطين ودقيقة حداد

شهدت عملية إحماء الفريق قبل مواجهة سموحة ارتداء اللاعبين القميص الرسمى لمنتخب فلسطين، وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين ضحايا الاعتداء الإسرائيلى.

احتفال حنظلة

قام لاعبو الفريق الأبيض بعد تسجيل الهدف الثانى فى مرمى سموحة، برفع علامة النصر، مع وضع أيديهم وراء ظهورهم ، ويشير احتفال لاعبي الزمالك، إلى تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بتقليد الشخصية الكارتونية «حنظلة»، أشهر الشخصيات التي رسمها الرسام الفلسطيني ناجي العلي في كاريكاتيراته، التي كان يسخر فيها من أفعال الاحتلال الإسرائيلي.

شاحنة مساعدات إلى فلسطين

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا بشأن الأحداث الجارية في الدولة الفلسطينية، وإعلان تقديم الدعم والمساندة والمساعدات للشعب الفلسطيني، وفقًا للسبل المتاحة، حيث تقرر البدء فورًا فى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين، وتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.