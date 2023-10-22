ميمي عبد الرازق يحضر مباراة الأهلي وسيمبا فى الدوري الأفريقي لدعم فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - قرر ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق لفريق الداخلية، حضور مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بعد غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة من أجل دعم الأشقاء فى فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء بعد غد، الثلاثاء، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي،بإستاد القاهرة الدولي.

وقال ميمي فى تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على إذاعة الشباب والرياضة، "نعيش ظروفاً صعبة للغاية بسبب ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من عدوان غاشم يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة، وقررت شراء تذكرة لحضور مباراة الأهلي وسيمبا بعد قرار إدارة الأهلي بالتبرع بقيمة تذاكر المباراة لدعم الشعب الفلسطيني".

وتقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العودة أمام سيمبا وذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي فى دعم الأشقاء بفلسطين، فى ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

من ناحبة أخرى، أعلن ميمي عبد الرازق استقالته من تدريب الداخلية بعد الهزيمة من فريق سيراميكا برباعية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما أول أمس، الجمعة،ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل وقال ميمي عبد الرازق : تقدمت باستقالة منذ يومين لإدارة الفريق وهذه المباراة كانت الأخيرة لي مع النادي"، مضيفاً أن قرار الاستقالة نهائي ولا رجعه فيه.