شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم فراعنة الرماية بعد التأهل لأولمبياد باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على تكريم أبطال الرماية فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.

واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.

وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.