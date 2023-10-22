شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سعودى يقود هجوم أسوان أمام حرس الحدود فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمدى حمدان، المدير الفنى لفريق أسوان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود التي تنطلق بعد قليل باستاد حرس الحدود، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، عنانى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

وفى المقابل، يحتل فريق أسوان المركز السابع عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراة والخسارة فى 3 مباريات ولم يتعادل حتى الآن.