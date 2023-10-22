7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 22 / 10 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها سموحة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك بخماسية، كولر يتسلّم تقريراً من طبيب الأهلي عن موقف المصابين قبل مران اليوم.

سموحة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك بخماسية