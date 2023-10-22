شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أقيمت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية بإعتمادها رسميا.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الأولمبية أن الاعتماد جاء عقب فحص الأوراق من قبل الشئون القانونية.

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أقيمت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من.. أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من.. نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، و جاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.