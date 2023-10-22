شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى استضافتها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني فى مباراة النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-9.

ويحمل الثنائي المصري نور الشربيني والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الماضية من بطولة كأس جراسهوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كريم عبد الجواد مع نظيره الويلزي جزيل مكين في نهائي الرجال ببطولة كأس جراسهوبر، وذلك بعد انتهاء مباراة السيدات.