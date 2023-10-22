شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز على مونزا بهدف قاتل للشعرواي.. ومورينيو يتعرض للطرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

سجل ستيفان الشعراوي هدفاً في الوقت القاتل، في فوز روما 1- صفر على ضيفه مونزا، الذي لعب بعشرة لاعبين الأحد، ليحقق صاحب الأرض ثالث انتصار على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ولعب مونزا بعشرة لاعبين، بعد طرد دانيلو دامبروسيو في الدقيقة 41، لكن بدا أنه سيفرض التعادل السلبي على روما الذي خطف الفوز بالهدف الذي سجله الشعراوي في الدقيقة 90.

وتصدى ميكيلي دي جريجوريو حارس مرمى مونزا ببراعة لفرصتين في الشوط الأول، وحرم إطار المرمى روما من التسجيل في مناسبتين في الشوط الثاني، قبل أن يحرز الشعراوي هدف الفوز.

وجثا جوزيه مورينيو مدرب روما على ركبتيه احتفالاً بالفوز، لكنه حصل على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتقى روما من المركز الـ11 إلى الـ6 برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد مونزا عند 12 نقطة في المركز الـ11.