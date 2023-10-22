الامارات | المنتخب يهزم تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يهزم تركمانستان في كأس ديفيز للتنس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب التنس على تركمانستان 2-1، ضمن بطولة كأس ديفيز، والتي اقيمت أمس، في ختام منافسات البطولة التي استضافتها ملاعب انطاليا في تركيا. وفي النتائج فاز عبدالرحمن الجناحي على التركماني غوربانوف (6-1) و(6-0). وفاز الثنائي عمر بهروزيان وعبدالرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري (6-1) و(2-6) و(6-4) في مباراة الزوجي، بينما خسر عمر بهروزيان أمام التركماني ميليس (6-4) و(4-6) و(7-6).
وبموجب ذلك حافظ المنتخب على مقعده في المجموعة الرابعة للتصنيف العالمي. وكان المنتخب فاز في المباراة الافتتاحية على العراق قبل ان يخسر امام سوريا وسنغافورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news