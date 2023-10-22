الامارات | المنتخب يهزم تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب التنس على تركمانستان 2-1، ضمن بطولة كأس ديفيز، والتي اقيمت أمس، في ختام منافسات البطولة التي استضافتها ملاعب انطاليا في تركيا. وفي النتائج فاز عبدالرحمن الجناحي على التركماني غوربانوف (6-1) و(6-0). وفاز الثنائي عمر بهروزيان وعبدالرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري (6-1) و(2-6) و(6-4) في مباراة الزوجي، بينما خسر عمر بهروزيان أمام التركماني ميليس (6-4) و(4-6) و(7-6).

وبموجب ذلك حافظ المنتخب على مقعده في المجموعة الرابعة للتصنيف العالمي. وكان المنتخب فاز في المباراة الافتتاحية على العراق قبل ان يخسر امام سوريا وسنغافورة.