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الامارات | ناستي ويزر تحلق بشعار غودولفين في ناديشيكو شو الياباني

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت المهرة "ناستي ويزر" المملوكة لـ "غودولفين" وإشراف المدرب "يوكيهيرو كاتو" الانتصار الثاني في مسيرتها في عالم السباقات، بعد أداء باهر نجحت من خلاله مهرة السنتين، في انتزاع الفوز بلقب سباق "ناديشيكو شو" المخصص لخيول عمر السنتين لمسافة 1400 متر رملي، وجرى صباح اليوم الأحد على مضمار "كيوتو" الياباني.

ونجح الفارس ميراي إيواتا في قيادة المهرة "ناستي ويزر" لتحقيق انطلاقة قوية، والبقاء خلال المراحل الأولى على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، متجاوزة منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بفارق نصف طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة اليابانية "أي آم يوشون" بإشراف المدرب "ماساشي أوكوهيرا" وقيادة الفارس يوتاكا تايك، وذهب المركز الثالث للمهرة "أوبيتوري" بإشراف المدرب "كوشيرو تيك" وتولى قيادتها الفارس كريستوف لومير

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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