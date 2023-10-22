شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره سبورتنج براجا، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره سبورتنج براجا، يوم الثلاثاء القادم، في منافسات الجولة الثالثة من دوز المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد، أربعة لاعبين تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر وداني سيبايوس.

قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا

وجاء قائمة ريال مدريد لمواجهة نظيره براجا، كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، أندري لونين، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.