هدف دي سيلفستري يستعيد ذكريات هدف جاتوزو الخيالي في 2011

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الإيطالي لورينزو دي سيلفستري لاعب فريق نادي بولونيا الإيطالي، هدف عالمي بالرأس من خارج منطقة الجزاء، امام نادي فروزينوني، في إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

هدف دي سيلفستري لـ بولونيا في فروزينوني

جاء هدف دي سيلفستري هو الثاني لنادي بولونيا في المواجهة الجارية أمام نادي فروزينوني كالتشيو بالدوري الإيطالي، والثاني لفريق عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الاول.

جاتوزو صاحب أخر هدف يتم تسجيله بالرأس من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي، والذي كان في شهر مايو من عام 2011 أمام نادي كالياري.

هدف دي سيلفستري يستعيد ذكريات هدف جاتوزو

فاز ميلان على نادي كالياري بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، وسجل جينارو جاتوزو الهدف الثاني للروسونيري في الدقيقة 24، ضمن مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيره من عمر مواجهات الكالتشيو الإيطالي.