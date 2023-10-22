سيمبا يتسلح بالزمالك لتخطي الاهلي في الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رفائيل تشيغيني عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة النادي الأهلي المرتقبة في غياب دور ربع نهائي الدوري الافريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تصريحات رفائيل تشيغيني عن مواجهة الإياب أمام الأهلي

وقال رفائيل تشيغيني أن فريقه قادر على تخطي عقبة النادي الاهلي في الدوري الأفريقي، في المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا انه فعل ذلك من أمام غريمه نادي الزمالك.

وقال رفائيل تشيغيني عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني في تصريحات إعلامية ان مباراة الذهاب أمام النادي الأهلي كانت جيدة للغاية، ولقاء الإياب هو تحدٍ جديد بعجد لقاء جيد في الذهاب رغم النتيجة.

تابع عضو مجلس إدارة نادي سيمبا تصريحاته أن كل شيء وارج في كرة القدم، وانه على يقين بان المواجهة ستكون جيدة، وسنخوض مواجهة قوية ونلعب بجدية لتحقيق التأهل للدور المقبل.

سيمبا يتسلح بمواجهة الزمالك لتخطي الأهلي

أشار عضو مجلس إدارة نادي سيمبا بتاريخ مواجهات فريقه أمام الاندية المصرية مسترجعًا بالذكر لقاء نادي الزمالك حين فاز الفريق التنزاني على الفارس الأبيض في القاهرة، بالرغم أنه من أفضل فرق القارة، ويمكننا في مواجهة الإياب تحقيق شيء غير متوقع وعكس الأمور.

انتهت مواجهة الذهاب بين الاهلي وسيمبا التنزاني بتعادل إيجابي 2-2 من ملعب سيمبا يوم الجمعة الماضي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.