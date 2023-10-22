لاعبو المقاولون يحتفلون بعلامة "النصر" دعمًا لـ فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص لاعبو المقاولون العرب على دعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال مباراتهم أمام “زد” والتي تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

احتفل لاعبو المقاولون بالهدف الثاني في شباك “زد” وحرصوا على القيام بـ حركة “النصر” من أجل دعم فلسطين ضد العدوان الصهيوني الغاشم.

ويتقدم المقاولون العرب على نظيره “زد” بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

في سياق آخر، حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على تقديم التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بعد فوزه بالانتخابات برئاسة الكابتن حسين لبيب، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في قيادة نادي الزمالك.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أعلنت نجاح القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوة أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.