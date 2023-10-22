لامين يامال على رأس قائمة برشلونة لمباراة بيلباو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البارسا، لمباراة أتلتيك بيلباو المقرر له اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



واستبعد تشافي خمس لاعبين من قائمته: روبرت ليفاندوفسكي- جوليس كوندي - فرينكي دي يونج - بيدري – رافينيا.



قائمة برشلونة لمباراة بيلباو:



تير شتيجن - جواو كانسيلو - بالدي – أراوخو - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - لامين يامال - فيرمين لوبيز - أوناي - مارك جويو – فورت- - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان – أسترالاجا.

يحتل برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 21 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط، لكن مع خوض البارسا لعدد مباريات أقل، فيما بيلباو يأتي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

