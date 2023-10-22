شاهد..نجم بولونيا يسجل هدف خيالي في فروزينوني بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الإيطالي لورينزو دي سيلفستري لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بولونيا الإيطالي، هدف عالمي في شباك فريق نادي فروزينوني، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نجم بولونيا يسجل هدف خيالي في فروزينوني

هدف لورينزو دي سيلفستري هو الثاني لنادي بولونيا في المواجهة الجارية أمام نادي فروزينوني كالتشيو بالدوري الإيطالي، والثاني لفريق عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الاول.

هدف لورينزو دي سيلفستري هو رقم 10 لنادي بولونيا في الدوري هذا الموسم خلال 9 جولات حتى الىن بالدوري الإيطالي، سهامت في تحقيق الفوز بمواجهتين والتعادل في 5 مباريات وخسارة لقاء وحيد، ويقترب من الانتصار الثالث هذا الموسم.

هدف لورينزو دي سيلفستري في فروزينوني