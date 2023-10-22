الزوراء العراقي بقيادة البدري يستعيد خدمات حارسه الأساسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للزوراء العراقي بقيادة حسام البدري، استعادة خدمات جلال حسن حارس المرمى الأساسي، وجاهزيته الفنية لملاقاة النجمة اللبناني غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لمجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بملعب البصرة الدولي.





كان الحارس الدولي قد تعرض للإصابة على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير بالأردن، ولم يشارك في مواجهات العراق أمام قطر والأردن.

تصريحات البدري قبل اللقاء ..

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ، أن هدف فريقه الأساسي من اللقاء هو تحقيق النقاط الكاملة أمام النجمة، والعودة للمنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية الآسيوية ، خاصة في ظل وجود جماهر الفريق العراقي العريضة التي تعد بمثابة حافز كبير للفريق.

يذكر أن فريق النجمة يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري اللبناني.

ويخوض فريق الزوراء العراقي الترتيب الثالث في مجموعته بكأس الاتحاد ، برصيد بنقطة وحيدة ، بينما يأتي في الصدارة الرفاع البحريني والعربي الكويتي بواقع 4 نقاط لكل منهما.