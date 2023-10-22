الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.

وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية:

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة

بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 20 / 10 /2023 والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027 ، لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وبمراجعة الأوراق طبقاً لإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية ، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والمواد( 13 ، 14 )من لائحة النظام الأساسى الإسترشادى للأنديةالرياضية والمعمول بها فى نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

نتشرف أن نحيط سيادتكم علمآ بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة ، أنعقدت بتاريخ 20/ 10 / 2023 تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانونى لصحة الأجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضواً من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضواً .

حيث قامت اللجنة المشرفة بإجراء الإنتخابات علي مناصب مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بعد ، وفرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي اعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .

الرأي :ـ أنتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة ، بالإنتخاب ، للدورة 2023 / 2027 بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ

1ـ السيد / حسين أحمد لبيب عمر رئيس مجلس الإدارة ( 15229 صوت)

2ـ السيد / هشام نصر سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة ( 9480 صوت )

3- السيد / حسام الدين المندوه توفيق الخواجة أمين الصندوق ( 12431 صوت )

4- السيد / أحمد سليمان عفيفى عباس عضو مجلس الإدارة ( 15433 صوت )

5- السيد / هانى نبيه عزيز برزى عضو مجلس الإدارة ( 12328 صوت )

6- السيدة / هانى شكرى نجيب جرجس عضو مجلس الإدارة ( 12011 صوت )

7- السيد / عمرو على أدهم ابراهيم أدهم عضو مجلس الإدارة ( 10772 صوت )

8- السيد / محمد طارق حسن عبد الغنى عضو مجلس الإدارة ( 10744 صوت )

9- السيد / حسين سيد عبد الحميد عفيفى عضو مجلس الإدارة ( 10628 صوت )

10-السيدة / نيرة مصطفى نصر جاد الله عضو مجلس الإدارة شباب (14202 صوت )

11- السيد / أحمد خالد سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة شباب ( 13617 صوت )

12- السيد / رامى ابراهيم محمد نصوحى عضو مجلس الإدارة شباب (11039 صوت )

برجاء الإحاطة والتنبيه نحو إتخاذ اللازم في ضوء إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة ، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .