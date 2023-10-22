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نزلة برد موديست تجدد أزمة ملف مهاجم الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أحدث الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتقل حديثًا إلى صفوف الأحمر قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني ، حالة من القلق لدى جماهير القلعة الحمراء بعد ظهوره بمستوى فني متواضع خلال مشاركاته السابقة مع الفريق.
 


وتسبب استبعاد كولر الأخير للاعب الفرنسي من قائمة مباراة سيمبا ، في إثارة تساؤلات عدة بشأن إمكانية عدم قناعاته بمردود اللاعب الفني ، وهو الأمر الذي ينبأ برحيله خلال انتقالات الشتاء المقبل حال عدم تقديمه للجديد.

السيناريو الأقرب ..

ووفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي للأهلي فإن قرار الاستبعاد ليس له علاقة برؤية فنية ، وإنما بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد الأيام الأخيرة.
جاء ذلك الأمر ، في التوقيت الذي يعاني فيه موديست من عدم الجاهزية الكاملة نظرًا لعدم مشاركته مع فريقه الألماني وتجاوز غيابه عن الملاعب والتدريبات فترة الـ 3 أشهر.

وتبقى مواجهة سيمبا المقبلة في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي الثلاثاء المقبل ، اختبار لموقف كولر النهائي من اللاعب ، وحال استبعاده من القائمة أيضًا تتأكد رؤية كولر الفنية تجاهه وعدم قناعته بما يقدمه ، خاصة أن الأحمر عانى كثيرًا في لقاء الذهاب أمام سيمبا بإهدار أكثر من كرة محققة بسبب غياب المهاجم الصريح ، والاعتماد على انطلاقات بيرسي تاو ، وتواجد محمود كهربا ، وتقدم صانع الألعاب رضا سليم.

وخاض الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني الأخيرة بقائمة ضمت كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف
خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة  - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية  - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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