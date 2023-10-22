شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة طنطا لمواجهة النصر للتعدين غداً بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين، المقرر لها الرابعة عصر غدٍ الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين.

وجاءت قائمة طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ، أحمد شوقى، مصطفى الكومى

الدفاع: أحمد على، حسام شرقية، أسامة النجار، أحمد الشامى، محمد السيد

الوسط: حسام غالى، حسون محمد، فارس طارق، محمد رمضان، أقطاى عبد الله، محمد شيكا، محمد سمير، ساهر زيادة، أحمد السيد، محمد عادل، شهاب فتحى، محمد مصطفى

الهجوم: محمد عاطف، عبد الرحمن الدح

ويبحث أبناء السيد البدوى عن الفوز بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية والتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام السكة الحديد في اللحظات الأخيرة .

ويحاول النصر للتعدين بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية أمام راية بالرغم من الهزيمة بعد تغيير الجهاز الفني ورحيل حسن عبد المنعم والتعاقد مع محمد شرف لاعب الأهلى الأسبق.