شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على زد بثنائية فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاولون العرب على زد بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حالياً باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وسجل لفريق المقاولون العرب كل من الأوغندى جوزيف أوتشايا من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ومحمد سالم فى الدقيقة 17، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول تمكن شادى حسين مهاجم فريق زد من تقليص الفارق عقب تسجيل هدف من ركلة جزاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه لاعبى فريق المقاولون العرب وضياع العديد من الفرص المحققه للتهديف في غياب تام للاعبو فريق زد حيث أهدر محمد سمير لاعب فريق زد ركلة جزاء في الدقيقة 39 عقب تصدى محمود أبو السعود حارس مرمى فريق ذئاب الجبل لها .

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، عماد الدين بوبكر، أحمد الشيمي، أمير عابد، أمادو انياص، محمد سالم، محمد مجلي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمار حمدي.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي يضم كل من :

علي لطفي في حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد سمير، مصطفى العش، علي لا لا، بيتر، عبد الله مجدي، مصطفى ميسي، محمود صابر، شادي حسين ومصطفى زيكو.