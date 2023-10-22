شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الحدود وأسوان فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين حرس الحدود وأسوان، في المباراة المقامة حاليا باستاد حرس الحدود، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى المحترفين 2023/ 2024.

وشهد الشوط الأول تبادل للهجمات بين الفريقين، خاصة من جانب حرس الحدود الذى أهدر لاعبوه الكثير من فرصة واعتمد أبناء أسوان على الهجمات المرتدة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، عنانى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

وفى المقابل، يحتل فريق أسوان المركز السابع عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراة والخسارة فى 3 مباريات ولم يتعادل حتى الآن.