شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: رفع إيقاف القيد أهم أولويات مجلس الزمالك.. ونرفض رحيل أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيكون مع أحمد سليمان عضو المجلس مشرفين على الكرة، لافتًا إلى أن لديهم أولويات كثيرة خلال الفترة المقبلة من أجل عودة النادى إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل البطولات.

وقال حسين السيد، فى تصريحات إذاعية، "معي الكابتن أحمد سليمان مشرفان على الكرة، وهو كابتني لأني تدربت معه، وإن شاء الله يكون هناك عمل جيد خلال الفترة المقبلة للفريق، وفتح القيد أهم أولويات المجلس الجديد من أجل ضم صفقات قوية للفريق والمنافسة على كل البطولات".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن التجديد للاعبي الفريق من أهم الأمور التى تشغل بال مجلس الإدارة الجديد، خلال المرحلة الحالية من أجل إسعاد الجماهير قائلاً، "نرفض رحيل أى لاعب من نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وندعم وجود كافة اللاعبين، وسنضيف عليهم جدد من أجل عمل صفقات قوية بعد فتح القيد بإذن الله". وتابع، "أحمد فتوح مهم جدًا لنادي الزمالك، وأولوية تجديد تعاقده مع مجلس الإدارة، ولا يوجد أى مجال للتفريط فى أى لاعب".

واختتم حسين السيد تصريحاته قائلا، "أداء نادي الزمالك كان رائعاً أمس، وكنا سعداء للغاية أن أولى مبارياتنا نحقق الفوز بهذه النتيجة، وأقدم الشكر للاعبي الفريق".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمام سموحة ضمن مباريات الدوري بخماسية مقابل هدف.