قرار عاجل من الأهلي بشأن أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات صفقة انتقال أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إلى النادي الأهلي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع فتوح لتدعيم الجبهة اليسرى التي لا يتواجد بها سوى التونسي علي معلول الذي اقترب من نهاية مشواره مع المارد الأحمر.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر له داخل النادي الأهلي قوله إنه تم تجميد المفاوضات مع أحمد فتوح للتعاقد معه في بداية الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن أحمد فتوح يغالي في طلباته المالية من أجل التوقيع للأهلي، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وأحقيته في التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، دون الحصول على موافقة مسؤولي ناديه.

وأشارت المصادر إلى أن فتوح اشترط الحصول على 30 مليون جنيه كمنحة تعاقد مع النادي الأهلي، بعيدًا عن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه، كون انتقاله لن يكلف خزينة الأهلي أي أعباء كونه صفقة انتقال حر.