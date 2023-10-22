شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين يكشف حقيقة صادمة: زمن اللعب الفعلي في مباراة الشارقة وكلباء بلغ 34 دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة ان مباراة «الملك» أمام ناساف الأوزبكي الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لن تكون سهلة، وستكون بدنية، كاشفاً عن حقيقة صادمة وهي ان الوقت الفعلي لمواجهة فريقه أمام اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الخميس الماضي بلغ 34 دقيقة فقط من أصل 103 دقائق تم لعبها.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي:من خلال مشاهدتي لناساف،بلاشك هو الفريق الأفضل والأقوى في بلاده ،وهو فريق يمتاز بالتحرك الإيجابي وفريق منظم بدرجة عالية جداً واعتقد ستكون مواجهتنا معه صعبة جداً ،ومن خبرتي ومعرفتي بمباريات البطولة الآسيوية يتوجب على لاعبي الشارقة ان يضاعفوا مجهودهم وان يكونوا في أعلى مستويات ودرجات التركيز العالي وان يلعبوا بأقصى قدرتهم وان نكون منتبهين لكل تحرك وفي حال لعبنا وفقاً لهذه التعليمات وأدينا بصورة مميزة نستطيع أن نتخطى الفريق الأوزبكي.

وحول وضع الفريق وموقف الإصابات بعد آخر مباراة محلية خسرها الفريق على ملعبه امام اتحاد كلباء قال كوزمين: هناك واحدة من الفروقات التي حدثت في مباراة اتحاد كلباء لن تكون موجودة في هذه المباراة، وهذه الفروقات ان زمن اللعب الفعلي لن يكون 34 دقيقة فقط كما كان أمام اتحاد كلباء خلال 103 دقائق خضناها،فمباراتنا مع ناساف ستكون في ظروف مختلفة عن ظروف مباراتنا مع اتحاد كلباء وهناك لاعبين سيشاركون ولم نشركهم في المباراة السابقة بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم وآخرين نحن فضلنا منحهم الراحة ولم نشركهم ،وبكل تأكيد سيكون هناك لاعبين جدد وستختلف التشكيلة كلياً وبمناسبة مباراتنا مع كلباء،وأتمنى الا يكون التركيز والحضور الذهني للفريق كما كان في مباراتنا المحلية الأخيرة.