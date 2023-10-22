شكرا لقرائتكم خبر عن «على بعد خطوات».. صلاح يقترب من قائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح لاعب فريق ليفربول محمد صلاح، على بعد خطوات قليلة من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

وواصل النجم المصري تألقه مع نادي ليفربول، بتسجيله هدفين خلال لقاء ديربي الميرسيسايد ضد غريمه التقليدي إيفرتون، الذي أقيم على أرضية ملعب أنفيلد رود، في إطار لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة البريميرليج لموسم 2023-2024.

ورفع صلاح رصيده إلى 146 هدفاً في البريميرليج، ليتخطى السجل التهديفي للنجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، صاحب المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافى البريميرليج عبر التاريخ.

وعادل محمد صلاح السجل التهديفي لنجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرنجهام، ليصبح النجم المصري في المركز الثاني عشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

وبذلك أصبح صلاح على بعد 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليج، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفاً.