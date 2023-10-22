شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقة للمعاقين» ينفّذ برنامج الجينوم الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، فحوصات الجينوم لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة، وأسرهم، ضمن برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يهدف إلى خلق مجتمع إماراتي أكثر صحة، وتعزيز الخطط العلاجية بمنظومة ذكية توفر مستوى متميزاً من العلاج والوقاية من الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.

وقالت كلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين مديرة فرع الفتيات، إن نادي الثقة للمعاقين يسعى بكل جدية إلى تنفيذ برنامج الجينوم الإماراتي لذوي الإعاقة وأسرهم، من أجل وضع خارطة الجينوم المرجعي لهم عن طريق دراسة التسلسل الجيني الكامل بأحدث التقنيات وتوفير قاعدة بيانات وراثية للاستفادة منها في المجال الطبي والتشخيصي، ويسهم في وضع كودات للإعاقات في محاولة للحد من حدوث الإعاقة، ومن ثم بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة لهم.

وأشارت إلى أن البرنامج لقي إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي وأسرهم، من المواطنين، وثمنت جهود مجلس الشارقة الرياضي في التعاون على تنفيذ برنامج الجينوم الإماراتي الذي يعد مشروعاً وطنياً يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة، وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة للإماراتيين، وهو يعمل على تزويد المواطنين بجينوم مرجعي خاص ودمج البيانات الجينية في قاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية.