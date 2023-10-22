شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مشاركاً في النسخة الثانية من سباق «العين ضمان فوندو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، الأحد، النسخة الثانية من «سباق العين ضمان فوندو»، انطلاقاً من مضمار الدراجات بمدينة العين، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وبلغت مسافة السباق 120 كم، وشارك فيه أكثر من 250 متسابقاً من جميع فئات وأفراد المجتمع.

وتأتي إقامة النسخة الثانية من السباق في إطار الدور الذي تتبناه الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، عبر إقامة الفعاليات والسباقات المجتمعية، وجذب المواهب الرياضية وتشجيعها على الانخراط في هذه الرياضة.

وشهد السباق منافسة قوية من جميع المشاركين لتقديم أفضل المستويات خلال مرورهم بمعالم مدينة العين، وذلك وسط إقبال ومتابعة كبيرين من الجمهور.

وأعرب النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بنجاح النسخة الثانية من الفعالية، والتي شهدت حضوراً لافتاً من جميع الفئات والأعمار، وأوضح أن رياضة الدراجات الهوائية، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، أصبحت محل اهتمام أفراد المجتمع، لجعلها أسلوب حياة لما لها من فائدة صحية ورياضية على الجميع.