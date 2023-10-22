شكرا لقرائتكم خبر عن «منصاء» تتألق في منافسات الحول والزمول بميدان الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، الأحد، منافسات سباق سن الحول والزمول، ضمن شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمّنت المنافسات 12 شوطاً، لمسافة 6 كيلومترات، وسط إقبال كبير من ملاك ومضمّري الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «الشاهينية» لهجن ند الشبا «المضمر سعيد سالم»، الشوط الثاني «الشاهينية» لهجن ند الشبا «المضمر سعيد سالم»، الشوط الثالث «غازي» لعبد الله الكتبي، الشوط الرابع «النصر» لسالم الكتبي، الشوط الرابع «العزوم» لسالم العمري، الشوط السادس «الوسمية» لسالم بن كليب، الشوط السابع «في» لسهيل الكتبي، الشوط الثامن «منصاء» لناصر الهاشمي، بزمن وقدره 10:15:93 وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط التاسع «مياس» لجاسم الطنيجي، الشوط العاشر «مبلش» لرياض السعدون، الشوط الحادي عشر «زعزعة» لمحمد المزروعي، الشوط الثاني عشر «زعفرانة» لمصبح الكتبي.