تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدي. الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي