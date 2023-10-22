مدرب سيمبا التنزاني يتوعد الأهلي  بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرازيلي روبيرتو أوليفيرا، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي الكروي.

كان الأهلي قد حقق التعادل مع سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب.

وقال مدرب سيمبا في تصريحات صحفية : لا تنتهي الأمور إلا مع نهايتها، تعادلنا 2-2 في ملعبنا ويمكننا تحقيق نفس النتيجة أو الفوز في ملعبهم.

وأضاف: نريد تصحيح أخطائنا وتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الإياب، وهناك أشياء محددة تحتاج للتحسن قبل اللعب في مصر، وأنا فخور باللاعبين بسبب التزامهم الشديد.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، على استاد القاهرة الدولي في حضور عدد من الجماهير، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار لقاء الإياب.