خالد جلال يعلن تشكيل فاركو أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد جلال المدير الفني لـ فاركو، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، وتكون المباراة على ملعب استاد الإسماعيلية.

تشكيل فاركو



حارس مرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: عبدالله بكري وجيفرسون إنكادا وأحمد عوض وعزمي غومة.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري وأحمد البحراوي ومحمد فخري ووليد على.

خط الهجوم: سيف تيري وعمر جمال .



تشكيل الإسماعيلي ضد فاركو :

في حراسة المرمى .. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد نصر ، اياد العسقلاني ، حمدي النقاز.

في خط الوسط .. محمد مخلوف ، عمر الساعي ، محمد عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم.. ياو أنور .

ويدخل الاسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ثلاث نقاط جمعهما من ثلاث مباريات تلقي الهزيمة في اثنين من زد والأهلي وحقق الفوز في واحدة على حساب الاتحاد السكندري.



