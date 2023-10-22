منتخب الجماز الفني يحرز 6 ميداليات جديدة فى بطولة البحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات تألقه وكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجاز كبير فى اليوم الختامي لبطولة البحر المتوسط المقامة حاليا فى تركيا

حيث حقق مصطفى أحمد الميدالية الذهبية الثانية له في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني 2023

كما حصد لاعب منتخبنا الوطني محمد عطية الميدالية الذهبية على جهاز العقلة بعد مستوى مميز للاعب وأداء كبير

كما حققت لاعبة منتخبنا شمس علي الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني 2023 بأسطنبول

لتحقق اللاعبة الميدالية الثانية لها في تركيا

وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية جديدة وهذة المرة فضية على جهاز العقلة بنهائيات بطولة البحر المتوسط 2023 المقامة بتركيا

وحصل اللاعب محمد عطية على الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق

كما حصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023

ليرتفع رصيد منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات الي 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات

وكان مصطفى أحمد لاعب المنتخب المصري للجمباز توج فى بداية اليوم الختامي بذهبية منافسات حصام الحلق في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.



وجاءت الميداليات عن طريق: برونزية لكلًا من منتخب الناشئين والناشئات على صعيد الفرق، إضافة إلى برونزية جودي جوهر في منافسات الفردي العام، وذهبية مصطفى أحمد في منافسات حصان الحلق كما أضاف اللاعب نفسه فضية الفردي العام.

ويمثل منتخب الناشئين 3 لاعبين وهم: "مصطفى أحمد - محمد عطية - زياد بخيت"، فيما يشرف على الإدارة الفنية أحمد عبد الرحيم ومحمد عبد الرؤوف.

فيما يتكون منتخب الناشئات من الثنائي: "جودي عبد الله - شمس علي"، تحت إشراف المدير الفني زكريا غالب.

ويترأس البعثة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة للإشراف على كافة النواحي الإدارية.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.