تشكيل فيوتشر لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي فيوتشر، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نادي بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل فيوتشر لمواجهة بيراميدز

يقود عمر كمال عبدالواحد تشكيل نادي فيوتشر لمواجهة ومعه مروان محسن في خط الهجوم، وتشكيل يضم أيضًا عبد الكبير الوادي، ويضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد السلام - غنام محمد - باسم علي.

في خط الوسط: خالد رضا - عبد الكبير الوادي - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مروان محسن - بيلو - محمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فيوتشر لمواجهة بيراميدز كل من محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤..