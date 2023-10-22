الاتفاق يعلن إصابة ديمبلي وخروجه من قائمة لقاء الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق إصابة اللاعب الفرنسي موسي ديمبلي وخروجه من قائمة فارس الدهناء التي تخوض مواجهة نادي الرياض، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتفاق يعلن إصابة موسي ديمبلي

اعلن نادي الاتفاق إصابة ديمبلي وخروجه من تشكيل مواجهة الرياض، وذلك بعد دقائق قليلة من إعلان تشكيل المواجهة.

وكتب نادي الاتفاق من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يغيب المهاجم الفرنسي موسي ديمبلي المحترف بصفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن مواجهة الرياض وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريب الاخير".

وتابع بيان نادي الاتفاق حول إصابة ديمبلي: "سيخضع ديمبلي لفحوصات طبية للتاكد من نوع الإصابة ومدة الغياب".

يحتل نادي الاتفاق المركز السابع في ترتيب اندية دوري روشن برصيد 17 نقطة قبل لقاء نادي الرياض الذي يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 8 نقاط.

بيان نادي الاتفاق حول إصابة ديمبلي