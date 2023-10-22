بولونيا يخطف فروزينوني بهدف خيالي ويقفز 6 مراكز تهدد روما

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي بولونيا الإيطالي الفوز على نظيره فروزينوني بهدفين مقابل هدف وحيد، في مواجهة جمعت الطرفين على ملعب ستاد ريناتو دالارا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

بولونيا يفوز على فروزينوني ويقفز 6 مراكز تهدد روما

فوز بولونيا على روما جعله يقفز 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما كان يحتل المركز الحادي عشر ليكون في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويهدد نادي روما الذي يمتلك نفس عدد النقاط في المركز السادس.

يمر نادي روما بفترة سيئة مؤخرًا مما يجعل تفوق بولونيا خطيرًا بالنسبة لفريق الذئاب في قادم الجولات، وجاء هدف فوز بولونيا عن طريق اللاعب لورينزو دي سيلفستري بالرأس من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الاول.

ترتيب الدوري الإيطالي بفد فوز بولونيا

يعتلي نادي إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، وياتي خلفه كل من أندية:-

ميلان برصيد 21 نقطة.

يوفنتوس برصيد 17 نقطة.

فيورنتينا برصيد 17 نقطة.

نابولي برصيد 17 نقطة.

نادي روما برصيد 14 نقطة.

بولونيا برصيد 14 نقطة.

فيديو هدف لورينزو دي سيلفستري نجم بولونيا