حسين السيد يكشف عن خطة عمله مع فريق الكرة بالزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسين ،سيكون مشرفا على الكرة مع أحمد سليمان ولديهم أولويات كثيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل عودة النادي على الطريق الصحيح، ومنافسة الفريق على كل البطولات.

وأضاف السيد فى تصريحات تليفيونية “معي الكابتن أحمد سليمان مشرفين على الكرة، وهو كابتني لأني تدربت معه، وإن شاء الله يكون هناك عمل جيد الفترة المقبلة.

وأضاف: “فتح القيد أهم أولويات المجلس الجديد من أجل ضم صفقات قوية للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات”.

وأكمل: أداء نادي الزمالك كان رائعا أمس، وكنا سعداء للغاية أن أولى مبارياتنا يكون الفوز بهذه الطريقة، وأقدم الشكر للاعبي الفريق”.

يذكر أن فريق الزمالك اكتسح سموحة ضمن مباريات الدوري بخماسية مقابل هدف.