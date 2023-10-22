في مباراة ركلات الجزاء..المقاولون يتعادل مع "زد"

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة المقاولون العرب و "زد" بنتيجة 3-3 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بعد احتساب 5 ركلات جزاء في اللقاء من ضمنهم 4 لـ "زد".





تعادل "زد" مع المقاولون بثلاث أهداف لكلاهما في اللقاء التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب بالنتيجة بعد تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه الأوغندي جوزيف أوشايا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف محمد سالم هدف الذئاب الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 40 أهدر محمد سمير قائد "زد" ركلة جزاء بعد تصدي أبوالسعود حارس المقاولون لها، قبل أن ينجح محمود صابر في تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

ثم في الدقيقة 81 سجل مصطفى زيكو هدف زد الثاني عبر ركلة جزاء وسط اعتراضات لاعبي المقاولون على احتساب ضربة جزاء، قبل أن يحتسب حكم اللقاء من جديد ركلة جزاء لصالح "زد" ويسجلها رأفت خليل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليضيف الهدف الثالث.

لكن قبل نهاية المباراة نجح أحمد فوزي في تسجيل هدف التعادل للمقاولون بعد تمريرة من "الحبيب" أحمد حسن، لينجح الأول في تسديدها داخل شباك "زد".

رفع زد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما حصل المقاولون على النقطة الثانية له في الدوري لهذا الموسم يحتل بنها المركز السادس عشر.

