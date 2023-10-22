وزارة الرياضة تتابع تطبيق أكواد حمامات السباحة بمراكز الشباب بمحافظة المنيا

ياسر رشاد - القاهرة - قامت لجنة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بزيارة لمتابعة مدى تطبيق كود حمامات السباحة والمسطحات المائية الصادر من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بمراكز شباب محافظة المنيا، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



تأتي هذه الزيارات الميدانية لمراكز الشباب، للاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة لمستخدمي حمامات السباحة من أعضاء مراكز الشباب ورصد أي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث الغرف وحدوث خسائر في الأرواح.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأكواد الخاصة بتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة تمت من خلال لجنة تنفيذية عليا لمبادرة- مصر بالغرقى- والتي تترأسها الوزارة وعضوية وزارات عديدة، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



وأشار صبحي إلي دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي في المضي قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع شرائح المجتمع المصري.



وتخللت الجولة التفقدية للجنة وزارة الشباب والرياضة، زيارة أيضا لكل من مراكز شباب؛ تنوف، ديرمواس، جلال الشرقية، عزبة بشري، ومركز شباب ملوي.



تضمنت اللجنة المكلفة من رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية: وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، غيداء مصطفي نائل مدير عام مراكز الشباب، بالتعاون والتنسيق مع مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.