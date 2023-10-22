صديق محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي

بات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والذي يزامل الدولي المصري محمد صلاح قريبا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وكان الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، وصديق محمد صلاح قد انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور، فإن نادي الاتفاق السعودي يستهدف التعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشار إلى أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق طلب من الإدارة ضرورة التعاقد مع ماتيب لتدعيم خط الدفاع.

ويلعب فريق الاتفاق حاليا ضد نظيره الرياض، على ملعب الملك فهد الأول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 9 مباريات، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 17 نقطة.