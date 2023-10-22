سانتو يتحدث عن مباراة القوة الجوية ويحسم موقف جوتا

تحدث البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي عن مباراة القوة الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا، موضحًا موقف جوتا لاعب الفريق من اللقاء.

وسيلاقي فريق الاتحاد السعودي نظيره القوة الجوية العراقي، مساء غدا الإثنين، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في تمام السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة الثالثة، من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال سانتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “جوتا سيلعب غدا وهو اللاعب الوحيد الذي سأقول لكم أنه سيشارك غداً”.

اقرأ أيضا.. صديق محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي

وأضاف: “أتخذ القرارات التي تكون في مصلحة الفريق، مشيرًا إلى أن الظهيرين الأيمن والأيسر وهما الشنقيطي والعليان، مهمين جدا للتشكيل الذي نعتمد عليه، لأنهم يعملون بدنيا بشكل مكثف”.

وأوضح: “نتدرب جيدًا قبل كل مباراة ونحضّر كافة اللاعبين، ودائما أهم مباراة هي القادمة”.

واختتم: “لقاء القوة الجوية سيكون صعبا، لذلك يجب أن يكون الرابط بيننا وبين الجمهور قويا متماسكا، لجعل الاتحاد في أفضل صورة”.

يذكر أن نادي الاتحاد يقع في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب سابهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي.