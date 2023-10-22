النصر يقطع الطريق على الاتحاد ويخطف صفقته المنتظرة

نجحت إدارة نادي النصر السعودي في خطف صفقة الاتحاد المنتظرة، من خلال تجديد عقد عبدالاله العمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي توصلت لاتفاق مع عبدالإله العمري، مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة، بعد طلب من المدرب لويس كاسترو.

وينتهي عقد عبدالإله العمري مع النصر السعودي في نهاية الموسم الجاري، وأصبح يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بشكل مجاني في يناير المقبل.

اقرأ أيضًا..كولر يحسم موقفه من إعارة نجم الاهلي إلى سموحة

وذكرت صحيفة “عكاظ”، أن إدارة نادي النصر السعودي أصبحت قريبة من تجديد عقد عبد الإله العمري لمدة خمس سنوات قادمة، بعد اتفاق الطرفين على الأمور المادية كافة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

العمري ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع النصر، وهو ما ترتب عليه تلقيه العديد من العروض لضمه خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة الاتحاد السعودي في التعاقد مع اللاعب، واستعداده لتقديم عرض مالي ضخم كراتب سنوي من أجل التعاقد معه.